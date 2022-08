Pirita rannas ukrainlasi solvanud mees võidakse Eestist välja saata

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater kinnitas Postimehele, et videos kõnelenud mees on tuvastatud ning tema suhtes alustati väärteomenetlust, mille raames määrati talle karistuseks rahatrahv.

«Otsus ei ole veel jõustunud. Tegu on Eestis elamisloa alusel viibiva välismaalasega. Oleme tema osas alustanud ka pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse,» sõnas Toater.

Ta lisas, et kõik Eestis viibivad inimesed peavad järgima seadusi ning käituma viisakalt kõigi siinolijatega.

Videolt, mida jagati nii Eesti kui ka Ukraina ühismeedias, on näha, kuidas pudelist õlut joov mees ukrainlannasid vene keeles verbaalselt ründab. «Te veel hakkate vene keelest aru saama, sellest saab teie jaoks armastatuim keel, olendid…» ütles mees ja lisas juurde arvukalt venekeelseid roppusi.

Videot jagas sotsiaalmeedias ka endine president Toomas Hendrik Ilves. «Tähelepanu politsei! Mees sõimab ja ähvardab ukraina naisi Tallinnas. Paraku on see video läinud Ukrainas viraalseks. Loodan, et tüübiga tegeletakse,» kirjutas Ilves.