Renditavatel elektritõukeratastel alandatakse piirkiirust

«Erinevad teadusuuringud ütlevad üheselt, et sõiduki liikumiskiirus määrab suures joones ära, kas liiklusõnnetus toimub ja kui rasked on selle tagajärjed. Õhtustel aegadel on veel eraldi faktoriks ka halb nähtavus. Juht ei pruugi õigel ajal märgata teede olukorda või teisi kaasliiklejaid, mistõttu oleme otsustanud oma sähkude kiirust reede ja laupäeva õhtuti oluliselt alandada,» sõnas Bolti tõukerataste Baltikumi juht Eimantas Balta.

Ehkki reedeti ja laupäeviti on tõukerataste uus piirkiirus 17 kilomeetrit tunnis, siis muudel aegadel on Bolti tõukerataste maksimaalne võimalik sõidukiirus 25 kilomeetrit tunnis, Jõhvis ja Kohtla-Järvel 20 kilomeetrit tunnis.

Balta märkis, et Bolt edendab aktiivselt ka tõukerataste korrektset parkimiskultuuri, tuues välja, et nad on laiendanud neid alasid, kuhu tõukerattaid parkida ei tohi. Lisaks on testimisjärgus on ka tehnoloogiline lahendus, mis teeb kindlaks valesti pargitud tõukerattad.