FOTOD JA VIDEOD ⟩ Mustamäel põles kortermaja, kannatada sai kolm inimest

«Aitäh inimestele, kes peatusid ja signaali andsid. Üks mees karjus enne ja sel ajal, kui päästjad kohale jõudsid. Ma arvan, et kõik ärkasid üles,» kirjutas naaber Svetlana ja lisas, et väga hirmus öö oli. Svetlana just selle peale ärkaski üles umbes kell 3.17, sest väga paljud autod lasid signaali. «Päästjad, politsei, kiirabi – kõik saabusid. Inimesed karjusid ja lasid autodest signaale. Politsei oma sireenidega äratas kõik üles,» kirjeldas Svetlana. Ta lisas, et inimesed jooksid kortermajast välja. «Päästjad hakkasid tuld kustutama alles pärast seda, kui iga inimene oli kortermajast evakueeritud,» märkis Svetlana.