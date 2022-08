VIDEO ⟩ Ratas: jaanuaris oli valitsus kukkumise äärel, aga läbirääkimisi EKRE ja Isamaaga me ei pidanud

Esimest korda pärast 2016. aastat on Keskerakonna esimehe valimistel konkurents. Kuidas toona ja sel korral konkurents erineb? «Muidugi nad erinevad väga tugevasti. 2016 oli erakonna muutuste hetk. Sel hetkel oli Edgar Savisaar, väikeste vahedega, juhtinud erakonda 25 aastat. Selge oli see, et see oli erakonnale väga suur väljakutse,» meenutas Ratas ja lisas, et pärast neid valimisi oli Keskerakond kolme nädalaga valitsuses, olles eelnevalt üheksa ja pool aastat opositsioonis.

Kuidas Ratas Jaan Tootsi tööd Tartu piirkonnas hindab? «Selle pikaajaline juht on olnud Aadu Must, nüüd on Jaan selle töö ülevõtnud. Kindlasti on neid asju, mida on Jaan hästi teinud. Aga on ka neid asju, mida saab veel paremini teha,» vastas Ratas. Aga erakonna juhina vaatab ta, et Tartu linnas oleks järgmise aasta märtsiks väga tugev nimekiri. «Siia on tugevust juurde vaja,» tõdes Ratas.