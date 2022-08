REPORTAAŽ ⟩ Viisakeelu saavad venelased jäävad igatsema meie piimatooteid

Üle piiri Eestis ostureisidel käivate venelaste hinnangul mõjutab valitsuse otsus nende ostuharjumusi, kuid ülemäära ei näi nad sellepärast muretsevat. Seda seetõttu, et hinnad on Eestis viimaste kuudega märgatavalt tõusnud ning ostureis suurt rahalist võitu ei too. Igatsema jäädakse siinseid maitsvaid piimatooteid.