DIGITAALSED MUDELID ⟩ Vaata, kuidas parvlaev Estonia merepõhjas lebab

Digitaalse laevamudeli eesmärk on anda võimalikult täpne ettekujutus originaallaeva välimusest ning konstruktsioonilistest ja tehnilistest omadustest 27. septembri 1994 seisuga. Mudel on loodud parvlaeva Estonia füüsilise mudeli valmistamiseks ning laeva näitlikustamiseks erinevate uuringute läbiviimisel ja avalikkuse teavitamisel. See digitaalne mudel on kõige täpsem ja autentsem mudel, mis on parvlaevast Estonia seni valmistatud. Mudelit saab arvuti- ja nutiseadme ekraanil erinevatest suundadest ja kaugustelt vaadelda.