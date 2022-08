RMK valis juhatuse esimeheks välisluurameti peadirektori Mikk Marrani

«Mikk Marranil on pikaajaline juhtimiskogemus. Teda tuntakse kui liidrit ja head inimeste juhti. Usun, et metsandussektorist väljastpoolt tulnuna on Mikul võimalik mõista ja leida lahendusi metsandusega seotud ühiskondlikele ootustele. Mikuga asume nüüd läbirääkimistesse töötingimuste osas ning kokkuleppeni loodame jõuda nädala jooksul,» selgitas RMK nõukogu esimees Randel Länts valikut.