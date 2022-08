Marran: RMK-l on tohutu kompetents, mida tuleb arendada

Marran täpsustas sotsiaalmeedias, et otsustas end proovile panna, mistõttu kandideeris RMK juhatuse esimehe ametikohale. Möödunud reedel valiti ta konkursi võitjaks ja väga suure tõenäosusega asub ta enda sõnul 1. novembrist ka ametisse.

«Olen välisluureameti juhi ametikohta pidanud Eesti riigi jaoks alati väga oluliseks. Olen sel ametikohal töötades andnud endast iga päev maksimumi, et olla selle positsiooni vääriline. Mul on olnud au ametiaja jooksul töötada koos vabariigi kolme presidendiga, kolme peaministriga, viie kaitseministriga ja kahe Kaitseväe juhatajaga. Pärast pea seitset aastat VLA peadirektori kohal tunnen, et on saabunud aeg, et rakendada ja arendada end teises valdkonnas, jäädes samas teenima Eesti riiki,» loetles Marran.

Ennetamaks küsimust, kas ajastus välisluureametist lahkumiseks on õige, nentis Marran, et arvestades Eesti asukohta ja agressiivset naabrit, pole välisluureametist lahkumiseks ideaalset aega.

«Julgeolekuohud Eesti riigile ei kao, riigikaitse jääb alati Eestile prioriteetseks. VLA-le [välisluureametile] jääb nüüd ja edasi kanda väga suur vastutus. VLA-s töötatud aastatega olen näinud, et selle asutuse meeskond saab selle vastutuse kandmisega väga hästi hakkama. Mul on olnud au ja rõõm seda tiimi juhtida ja mul on hea meel, et saan seda teha veel järgmise 2,5 kuu jooksul,» kirjutas ta ja lisas, et hoolib asutusest väga.