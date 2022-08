Nõmme punamonument koristati avalikust ruumist ära

Mälestuskivi uus asukoht on Liiva kalmistu alleel, mis viib Holokausti mälestuskivi juurde ning uuest asukohast paarikümne meetri kaugusel on ka mälestuskivi, mis tähistab 164 nõukogude sõjavangi matmispaika.

«Igavene mälestus langenutele võitluses fašismiga. 1941–1945». Monumendil ei ole kujutatud teisi elemente või sümboleid. Mälestuskivi kohta ei ole ühtegi märget Tallinna ametite dokumentides ega riiklikus ehitisregistris, samuti ei ole see mälestisena kaitse all. Mälestuskivi all või selle vahetus läheduses ei ole teadaolevalt maetuid.

«Arvestades ühiskonnas valitsevaid pingeid, on igati põhjendatud sõjas langenutele pühendatud mälestuskivi paigaldamine kalmistule, kus saab hukkunuid väärikalt mälestada. Liiva kalmistu on selle monumendi jaoks sobilik paik, sest see on senisele asukohale geograafiliselt väga lähedal ning siin asub juba mitu mälestuskivi, mis samuti mälestavad Teise maailmasõja ajal hukkunuid,» lisas Järve.