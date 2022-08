OTSEBLOGI JA -FOTOD ⟩ Algas Narva tanki teisaldamine

Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi sõnul piirab politsei Narva tanki ja lähedalasuvate monumentide juures inimeste liikumist. «Loome perimeetri kolme Narva-Narva-Jõesuu teel asuva Nõukogude Liidu sõjamonumendi ümber, et need turvaliselt teisaldada. See tähendab, et inimesed selles alas viibida ei tohi, ka on keelatud autode liikumine ja parkimine. Keeluala on selgelt liiklusmärkidega märgistatud ning seal juures on politseinikud, kes vajadusel inimesi ümbersõidu osas juhendavad,» selgitas Püvi.