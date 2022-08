VIDEOD ⟩ Punamonumentide turvaliseks teisaldamiseks piirab politsei Narvas liiklust

Ajakirjanik Margus Martini sõnul on läbipääsu ootavatest autodest on kogunenud kenake järjekord. «Üks pahane mees avaldab patrulli peale häält tõstes rahulolematust, et tema töö ja rahaline sissetulek kannatavad liikluse piiramiae tõttu,» rääkis ajakirjanik.



Rus.Postimehe ajakirjanik edastas, et liikluse ümbersuunamine tanki juurde viival teel läheb sujuvalt, inimesed praegu alluvad politsei korraldustele ning esialgu pole suuremaid konflikti olukordi esinenud.Elanikud olid teel tööle, kalmistule või suvilasse ning on veidi segaduses. Üks noormees kommenteeris, et politsei töö on korrektne, kuid ta kardab, et Narva elanikud seda niisama ei jäta.

Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi sõnul piirab politsei Narva tanki ja lähedalasuvate monumentide juures inimeste liikumist. Loome perimeetri kolme Narva-Narva-Jõesuu teel asuva Nõukogude Liidu sõjamonumendi ümber, et need turvaliselt teisaldada. See tähendab, et inimesed selles alas viibida ei tohi, ka on keelatud autode liikumine ja parkimine. Keeluala on selgelt liiklusmärkidega märgistatud ning seal juures on politseinikud, kes vajadusel inimesi ümbersõidu osas juhendavad,» selgitas Püvi.

Politsei piirab liikumist Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa teel alates Kudruküla ristmikust kuni Mätta tänavani ning Peeterristi-Kudruküla teel. Ümbersõit korraldatud läbi Narva-Jõesuu.