Punamonumentide teisaldamisse on kaasatud ka kaitsevägi

Vaheri sõnul sai politsei esmaspäeva õhtul valitsuselt ülesande julgestada punamonumentide teisaldamist ning Narva piirkonnas on vaatluse all seitse objekti, muuhulgas Narva tank ja Narva Peetri platsil olevad kaks monumenti.

Vaheri sõnul on kõige tähtsam ülesanne tagada avalik kord ning et monumentide teisaldamisega koostööd tegevad partnerid, sealhulgas kaitsevägi saaksid teha oma tööd rahulikult. «Selleks kehtestame vajalikud liikluspiirangud ja liikumispiirangud. Teeme seda võimalikult vähesel määral ja lühikest aega,» ütles Vaher.

Ta kutsus kõiki üles järgima politsei korraldusi ja hoiduma provokatsioonidest ja rünnakutest. «Oleme suurendanud jõude Narvas ja Narva piirkonnas ning kaasatud on kõik prefektuurid,» ütles Vaher.

Ta lisas, et praegu on olukord väga rahulik ning liiklus- ja liikumispiirangutest peetakse kinni. «Intsidente toimunud ei ole ja inimesed, kes olid tanki valves, suhtusid mõistvalt ja lahkusid. Sundi me kasutama ei pidanud,» kinnitas Vaher.