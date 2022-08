VIDEO ⟩ Narva Peetri platsilt teisaldatakse teist punamonumenti

Esimene kiviplaat sõnadega «Au sõduritele-vabastajatele» on eemaldatud müürilt. Tuli ära suure vaevaga. Kokku on 11 plaati.



«Narva Peetri platsil on väga vähe inimesi. Konflikte ei täheldanud, politsei käitub rahulikult ja saab esialgu hakkama olemasolevate jõududega. Narvat vallutanud Nõukogude sõjaväeüksuste mälestustahvlid üritatakse demonteerida, kuid vaevaliselt, sest need on korralikult kinnitatud müürile. Maha võetakse ka väljaku kõrval pargis asuv viisnurgaga obelisk. Elanikud, kes piirkonnas liiguvad, on rahumeelsed ja mõistavad, mis toimub. Oli ainult paar juhtumit, kui üksik provokaator või joobes inimene üritas politseiga vaielda,» edasta Rus.Postimehe ajakirjanik.