Selle peale reageeris aga Telegramis Zahharova: «See on otsene ähvardus Eesti valitsuse liikmelt. Ei ähvardata vaid sõnavabadusega, ajaloolise tõe, õigluse ja inimeste vabadusega. See on ohuks Eesti riiklusele, mida 40 aastat on ehitatud demokraatlike põhimõtete alusel. Eesti poliitikud, kes on anglosaksi metropolide käpiknukud, õõnestavad nii demokraatia aluspõhimõtteid.»