Tallinn viib läbi ideekonkursi puidust mustermajade rajamiseks lasteaedadele

Aastal 2018 alustas linn laialdase lasteaedade renoveerimise programmiga, mille raames läbivad 2030. aastaks uuenduskuuri kõik linna lasteaiad, kus see on vajalik.

«Mustermaja pilootprojekt võib olla lahendus uute lasteaedade kiiremaks rajamiseks, kuna see tehnoloogia on paindlik ja tõhus. Samas ei kaota me ei funktsionaalsuses ega arhitektuuri kvaliteedis, kuna mustermaja süsteem on piisavalt paindlik, et jätta arhitektile loovust ja mänguruumi,» ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Ühtlasi soovitakse Belobrovtsevi sõnul kaasa aidata ringmajandusliku ehituse sünnile,mis eelistaks taastuvaid ressursse ja hoiaks materjale kauem kasutuses. «Seepärast rakendame esmakordselt avaliku hoone projekteerimiseks mustermaja süsteemi, kus moodulid on enamjaolt puidust,» lisas Belobrovtsev.

Mustermaja süsteemis katseprojektina just uute lasteaedade rajamine on põhjendatud ka seetõttu, et lasteaedade ruumiprogramm on selge ja tüüpne. Tehases toodetavad moodulid teevad hoone ehitamise ja kokkupaneku eeldatavasti kiiremaks ja efektiivsemaks.

Kuna mooduleid saab hõlpsasti eri moel kombineerida, on nendest projekteeritud lasteaedu võimalik rajada mitmesugustesse keskkondadesse ning erikujulistele kinnistutele.

Uute lasteaiahoonete lahendus luuakse Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas arendatud Mustermaja 369 süsteemis, mille eesmärk on aidata kaasa rohepöördele ehituses. Mustermaja pilootprojekt aitab täita ka linna arengustrateegiate «Tallinn 2035» ja «Kliimaneutraalne Tallinn» eesmärke.

Joonis mustermaja süsteemide võimalustest. Foto: Nomad Architects