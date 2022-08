VIDEO ⟩ Ida prefekt: 9 inimest pidasime kinni, neist seitse juba hommikul

On olnud ka kinnipidamisi, kokku on kinni peetud 9 inimest. Neist hommikul peeti kinni 7 inimest. Ida prefekt Tarvo Kruup rääkis, et need inimesed on juba varasemast silma paistnud. «Üksikud neist on ähvardanud ka ühte punamonumenti teisaldavat ettevõtet. See oli operatsiooni osa - need olid ette planeeritud, selgitas Kruup. «9 kinnipidamist päeva jooksul, mis on iseenesest üsna väike number, kui me arvestame operatsiooni mahtu,» lausus Kruup.

«Mul on väga hea meel, et Narva kogukond on käitunud väärikalt. Proovisime ka ise olla rohkem ja rohkem dialoogis ja ütlen, et see õnnestus ka. Kurjust meie ümber oli väga vähe,» lausus ta. «Pinged ei ole kuhugi kadunud - ees on õhtu ja järgmised päevad,» lisas ta.



«Tuleb arvestada, et meil on millega arvestada oma tegevustes. Täna oleme valmis õigusrikkumistele reageerima, sest neid võivad oodata vastureaktsioonid,» lausus ta. Mida tähendab, et risk on olemas? «Me ei pea kaugele ajas nüüd mõtlema. Võtame päev korraga. Täna õhtul on väga ilus ilm, see toob inimesi tänavatele. Vastureaktsioonina saavad haiget meie Eestile väga tähtsad hooned või sümbolid,» vastas Ida prefekt.



«Meil ei pruugi ressursiga väga libedalt minna. Oleme valmis reageerima, kui see vajalik on,» lisas ta.



Mis kinnipeetud inimestest edasi saab? «Kaks neist on juba vabaduses. Ei olnud põhjust neid kauem kinni nüüd pidada. Seitse, kes oma käitumisega kujutavad ette selget ohtu meie olukorrale - nemad on veel kinnipidamiskohas ja jäävad sinna natukeseks ajaks,» vastas Kruup. Kasutati korrakaitseseadust - nad kauem kui 48 tundi kinni ei ole.