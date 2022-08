Nõukogude sõjasümbolitega monumendid Narvas on teisaldatud

«Punamonumentide teisaldamine Narvast ja Narva-Jõesuust oli väga suur operatsioon. Arvestades, kui jõudsalt oli Narvas kasvamas pinge punamonumentide ümber, pidi valitsus avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks tegutsema kiiresti. Me ei anna Venemaale võimalust kasutada minevikku Eesti kodurahu lõhkumiseks,» ütles peaminister Kaja Kallas (RE).



Ta meenutas, et täna varahommikul võttis valitsus vastu otsuse ja juba pärastlõunaks olid võõrvõimu sõjamonumendid teisaldatud ning tank jõudnud Viimsi Sõjamuuseumisse. «See kõik toimus kiiresti ja rahumeelselt ning loodetavasti see nii ka jääb. Pingeallikaks olevad punamonumendid on avalikust ruumist kadunud ja saame koos edasi liikuda. Meil on ühine tulevik ja on aeg keskenduda sellele,» lisas ta.