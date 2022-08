VIDEO ⟩ Politsei pistis rinda üksikute provokaatoritega

«See oli operatsiooni osa – need olid ette planeeritud. Üheksa kinnipidamist päeva jooksul on iseenesest üsna vähe, kui arvestame operatsiooni suurust,» lausus Kruup. Politseiametnik selgitas, et nood inimesed on juba varasemast silma paistnud. «Üksikud neist on ähvardanud ka üht punamonumenti teisaldavat ettevõtet.»