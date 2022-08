Külastajad saavad uut eksponaati uudistada juba sel reedel

Ühes on ta aga veendunud: kuigi samasugune tank on muuseumis külastajatele juba nähtav, on Narvast saabunud eksemplar siiski omal kohal. «Viimsi sõjamuuseumis on see tank eksponeeritud muu sõjatehnika juures ja asetub nii tehnika- kui ka sõjaajaloo konteksti,» selgitab ta ja lisab, et T-34 oli Teises maailmasõjas kindlasti oluline relv.

Eksponaadi autentsuse kohta kinnitab Lill juba varemgi mitu korda avalikkuses kostnut, et omaaegsetes lahingutes see konkreetne tank osalenud ei ole. «See tank toodi Narva 1970. aastal ja avati monumendina 9. mail. Toona võeti T-34 tankid relvastusest maha ja nõnda tekkiski üle Nõukogude Liidu selliseid tankimonumente mitmele poole,» selgitab ta. Direktor lisab, et kuuldud on sedagi, et sel tankil ei ole mootorit, nii et uudishimu on suur. Enne ta seda aga kinnitama ei kipu, kui oma silmaga üle vaadanud pole.