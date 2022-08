GALERII JA VIDEO ⟩ «Mäletame, ei unusta»: tankiplats on rahvast paksult täis

Hetkel silma järgi hinnates umbes üle poolesaja inimese. Monumendi asukohal on justkui hauakääbas, mis on kaetud lilledega ning mida ümbritsevad põlevad küünlad.

Küünlad laoti südamekujuliselt. Ka on selline meeleolu nagu osaleks matustel. Kohal on lapsed ja koduloomad. Osad autod lasid kolm minutit järjest signaali.



Kella 21.30 paiku oli näha, et inimeste vool ei lakka. Juba on umbes sadakond inimest tankiplatsile tulnud. Nende meeleolu on rahulik ja vaoshoitud. Kohapeal jälgivad sündmuste kulgu samuti mitu politseipatrulli.