Svet: elektritõukerattad vajavad rangemaid regulatsioone

Teine suur probleem on Sveti sõnul parkimine, kuna praegu pargitakse tõukerattaid sisuliselt kus iganes. «Eelmisel nädalal teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et selline parkimine on seadusevastane ning sel nädalal alustasime politseiga konsultatsioone, et leppida kokku, kuidas edaspidi võiks toimuda vastav järelvalve,» märkis abilinnapea.

Kolmanda probleemina tõi Svet esile tõukerataste kiiruse. «Nii Oslos kui Stockholmis ei tõuse elektritõukerataste piirkiirused üle 20 kilomeetri tunnis. Tallinnas on võimalik sõita 25-ga. Võib-olla on aeg mõelda, et äkki võiksime rohkem eeskuju võtta Põhjamaade pealinnadest,» leidis ta.