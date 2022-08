Kohtuprotsess Keskerakonna, Korbi ja Tederi üle algab novembris

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kahjustab ausat majanduskeskkonda, kui ausa ja läbipaistva asjaajamise asemel püütakse ärilist edu saavutada läbi ebaseaduslike kokkulepete. «Avaliku sektori otsused peavad olema ja ka näima läbipaistvad ning seda saab saavutada vaid siis, kui sarnastes olukordades langetatakse otsuseid sarnastel alustel ja alati samade põhimõtete järgi,» on Pern öelnud.

«Põhjendamatud kõrvalekalded ning kellelegi soodsamate tingimuste võimaldamine tõstatatavad õigustatult küsimusi. Nende küsimuste tekkimine näitab aga üheselt seda, et ühiskonnas on kanda kinnitamas arusaam, et ebaausal teel edu saavutamine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav. Tõusetunud kahtlusi uuritakse põhjalikult ning praegusel juhul on see päädinud kriminaalmenetluse ja süüdistuse esitamisega,» lisas Pern.