FOTOD ⟩ Reinsalu arutas Soome kolleegiga Vene kodanike viisakeeldu

Reinsalu tunnustas Soomet tugeva toetuse eest Ukrainale. «Ukraina on Venemaa sõjas võidelnud juba 175 päeva, kaitstes nii oma riiki ja rahvast kui ka terve Euroopa jaoks olulisi väärtusi ja põhimõtteid. Praegu tuleb keskenduda kaitseabile ja alustada juba ülesehitustöid, et aidata Ukraina riiki ja inimeste elukorraldust taastada,» ütles Reinsalu.

Venemaa-vastaste sanktsioonide karmistamisest rääkides rõhutas Reinsalu, et peame tõkestama Venemaa kodanike sisenemise Euroopa Liitu, kuni sõda Ukrainas kestab.

Reinsalu: Eesti toetab igati Soome NATOsse astumist

Arutades Eesti-Soome suhteid, kinnitas Reinsalu kolleegile üle Eesti tugeva toetuse Soome NATOga liitumisele. «Madridi tippkohtumisel tehtud otsused on ajaloolised ja tugevdavad nii meie piirkonna kui ka kogu alliansi julgeolekut. Meie riigikogu oli üks esimesi, kes Soome NATOga liitumise ratifitseeris ja loodetavasti jõuab see protsess lõpule nii kiiresti kui võimalik,» märkis Reinsalu.

Välisministrid arutasid ka suvel valminud kolmandat Eesti-Soome tulevikukoostööraportit. «Meie sidemed on tugevad ja koostöö mitmekülgne ning koostööraport on tugev alus, et meile olulistes valdkondades tõhusamalt koos tegutseda. Tulevikku vaadates tuleb veel enam keskenduda koostööle digi- ja rohepöörde vallas,» tõi Reinsalu välja.