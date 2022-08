INTERVJUU ⟩ Narva-Jõesuu linnapea: «Edasine sõltub sellest, kuidas valitsus hakkab kohalike inimestega suhtlema»

Mis nüüd edasi saab? Kas olukord võib sealkandis kuidagi eskaleeruda? Ma ei välista sellesmõttes midagi. Sõltub sellest, kuidas edaspidi valitsus hakkab kohalike inimestega suhtlema. Ma ei välista seda, et teatud turbulents võib siin kasvada. Seoses sõjaga Ukrainas ja ka teiste kriisidega hakkavad negatiivsed mõjufaktorid siin igal juhul kasvama. Me ei tea ju, mida september ja oktoober meile toovad, kui algab kütteperiood. Püüame siin kohapeal inimestega suhelda ja selgitada ning see on kohaliku võimu esindajana ka minu roll. Elu näitab, aga ma ei välista, et negatiivne turbulents hakkab siin kasvama.

Kuidas Eesti riik ja ka teie peaks hakkama kohaliku rahva usaldust tagasi võitma? Ma ei ütleks, et usaldus riigi vastu on kadunud. Meil olid siin vahepeal ka teatud probleemid ja teatud inimestel oli pahameel, näiteks muuseumi üleviimise või kahe muuseumi kokkupanemise tõttu. Aga täpselt samamoodi, kohtusime ja suhtlesime inimestega. Siin ei ole muud võimalust. Peab inimestega rääkima ning peab näitama inimestele, mida positiivset on siin vahepeal toimunud. Arvan, et kui riik hakkab siia regiooni rohkem panustama, siis ka kohalikud inimesed näevad, et riik hoolitseb nende eest.

Kas teie tunnetate, et riik peaks nüüd nendese asukohtadesse midagi asemele tegema, kust monumendid ära viidi? Või pakkuma muul moel niiöelda "kompveki" valu leevenduseks?



Arvan, et see võib kohalikele tekitada täiendavat valu, kui mingisugune teine monument sinna tuleks. Seal oleks ka väga suur vandalismi riskifaktor. Eile (teisipäeval - toim) kõlas paar korda, et need alad saavad olema haljastatud ja mulle tundub, et antud olukorras ongi see kõige parem variant.



Raske öelda, mis see alternatiiv siis võiks olla. Teinekord on mõistlikum paus võtta ja vaadata, kuidas olukord arenema hakkab või mis hakkab üleüldse siin edasi juhtuma.



Minu põhisõnum riigile on see, et pidevalt selliste piinlike olukordade pärast peaks kohale tulema ja rohkem inimestega suhtlema. Pole vahet, kas räägime Narvast, Narva-Jõesuust, Pärnust või Haapsalust. Inimesed on igalpool ühesugused ja igal pool elavad Eesti Vabariigi kodanikud.