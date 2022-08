Narvalane ärgitas videopostituses Venemaad Eestit okupeerima.

«Kõigile tere! Täna jänkide marionetid - Eesti valitsus - just praegu demonteerivad mälestusmärki, mis on Narva tee ääres. Mälestusmärk T-34. Sellised värdjad, mitte midagi ei karda, mitte mingisugust vastutust. Sulgesid tee ja toimetasid kohale sõjaväelasi - 20 autot ja koerad - ja demonteerivad meie mälestusmärki. Milline on meie reaktsioon? Mida me teeme Venemaa inimesed, kuidagi peab sellele reageerima,» rääkis mees videos, mille taustal mängis Vene hümn.