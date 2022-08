Reinsalu sõnul otsitakse viisi, kuidas sulgeda piir mujal EL-is viisa saanud Vene kodanikele

«See mass Vene kodanikke, 850 000, mis on augusti esimese nädala lõpu seisuga Euroopa Liitu sisenenud, on kahetsusväärselt kasvamas, järelikult peame olema valmis astuma samme toetamaks Ukraina võitu,» lisas ta.

Venemaa-vastaste sanktsioonide karmistamisest rääkides rõhutas Reinsalu, et peame tõkestama Venemaa kodanike sisenemise Euroopa Liitu, kuni sõda Ukrainas kestab.

9. augustil teatas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) Twitteri vahendusel, et Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine tuleks peatada.

«Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus. Lennuliiklus Venemaalt on peatatud. Seega kuniks Schengeni riigid väljastavad viisasid, kannavad koormat Venemaa naabrid (Soome, Eesti, Läti). On aeg Vene turism peatada,» kirjutas peaminister.