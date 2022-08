MOSKVA VS KONSTANTINOOPOL ⟩ Võitlus usklike eest rikastab kirikuelu

Moskva ja Konstantinoopoli konflikt Ukraina õigeusu kiriku ümber arenes sama stsenaariumi järgi nagu Eestis 1996. aastal. Kas nende olukordade vahel on erinevusi?

Arvan, et 1996. aastal kujunenud lõhe ületamisele aitas palju kaasa see, et patriarh Aleksius II oli Eestist pärit ja tema jaoks oli see isiklik lugu.

Tüpoloogiliselt on lõhed, mis tekkisid Konstantinoopoli ja Moskva vahele aastatel 1996 ja 2018, tõepoolest ühesugused. 2018. aastal juhtus analoogiline lugu paralleelse jurisdiktsiooni avamisega territooriumil, mida Moskva patriarhaat peab enda jaoks kanooniliseks. Kuigi muistsete kirikukaanonite seisukohalt on kaks paralleelset jurisdiktsiooni vastuvõetamatud, on sellised pretsedendid õigeusu kirikus eksisteerinud juba üle saja aasta.

Pärast 1917. aasta revolutsiooni hakkasid diasporaas, see tähendab väljaspool ajaloolisi õigeusu riike, tekkima piiskopkonnad. Lääne-Euroopas, Ameerikas, Austraalias. Nüüd on see kord juba normaliseeritud. Peale selle leppisid kõik kirikud 2016. aasta Kreetal toimuvaks panortodoksseks kirikukoguks valmistudes kokku, et kõik tuleb jätta nii, nagu on. See tähendab, et nad sisuliselt legaliseerisid paralleelsed jurisdiktsioonid.