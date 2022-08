PARVLAEV ESTONIA ⟩ Kui lisaraha ei leita, jääb Estonia uurimisel osa küsimusi õhku

Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK) juhi Rene Arikase sõnul ei ole uurimise rahastuse küsimuses mitte midagi muutunud - vajadus lisarahastuseks on jätkuvalt olemas ning ilma selleta ei ole võimalik kõiki tegevusi läbi viia. «Rahastamistaotluse esitasime kevadel, seda ei rahuldatud ja selle kohta ametlikku tagasisidet meile pole antud,» ütles Arikas. Kuna nüüd on nii palju aega mööda läinud ja usutavasti enam toona hangitud hinnapakkumised ei kehti, teeb OJK septembris turu-uuringu, et aru saada, kui palju planeeritud uuringute hinnad kallinenud on. Seejärel esitatakse uus lisarahastuse taotlus. «Poole aastaga on juba asjaolud nii palju muutunud, et pole mõtet selle vana taotlusega edasi minna,» lisas ta. Viimases taotluses küsiti riigilt lisaks miljon eurot, kuid on tõenäoline, et maailma majandusseisu tõttu on nüüd uuringud muutunud kallimaks.



Segadus taotlusega viis patiseisu



Segadus parvlaeva Estonia uurimise rahastusega ilmnes juuni lõpus, kui OJK juht sõnas pressikonverentsil, et kuna hinnad on kallinenud ja uurimine tänu merepõhjast leitud avastustele laienenud, esitati valitsusele taotlus miljoni euro lisaraha saamiseks. Vastasel korral jääb osa vajalikke uurimistoiminguid tegemata.



Taotlus oli kevadel teele läinud toonase majandus- ja kommunikatsiooniminstri Taavi Aasa (KE) allkirjaga ning jõudnud rahandusministeeriumisse. Edasi läks olukord segaseks. Ohutusjuurdluse keskuse sõnul said nemad Estonia uurimise jaoks küsitud lisaraha kohta rahandusministeeriumilt eitava vastuse. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) aga väitis Postimehele veel juulis, et ettevalmistustööde tõttu pole küsimus valitsuse päevakorda lihtsalt veel jõudnud. Tegelikult oli valitsuse kabinetinõupidamisel mais otsustatud asja valitsusse arutlemiseks mitte viia, enne kui varasem raha on kulutatud. Seda kinnitas hiljem ka rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakond. «Oli ka aeg kokku lepitud, millal seda valitsuses arutatakse. Selles osas oli kommunikatsioon ka riigikantseleiga olemas ning pidin ka ise minema valitsusse, aga sain teada, et rahandusminister lükkas taotluse tagasi ja ei ole valmis seda arutama,» ütles Rene Arikas toona.



Arikas on enda sõnul leppinud sellega, et mais vaatas valitsus nende avaldust ja lükkas selle tagasi. «Meie korraldasime selle põhjal ka hanked ümber, vähendasime planeeritud tegevuste mahtu ning viisime asjad vastavusse sellega, mis eraldatud eelarvelised vahendid on. Ma ei saa teha hankeid, kui mul puuduvad eelarvelised vahendid,» rääkis ta.



Plaanitud tegevustest sai kärbitud poole võrra või rohkemgi näiteks simulatsioonide osa. Maakeeli tähendab see seda, et praeguse seisuga modelleeritakse vaid huku viimast staadiumit, ehk laevakere kokkupõrget merepõhjaga. «Aga näiteks seda, kuidas toimus laeva veega täitumine, me kahjuks täies ulatuses ei ole võimelised stimuleerima. See on niivõrd töömahukas,» rääkis Rene Arikas. Lisaks vähendati digitaalse kaksiku tellimusel mahtu, ehk see tuleb robustsem kui algselt planeeritud. Nii saab teha seda odavamalt. Ferromagneetiline uuring, mis aitaks tuvastada laeva uppumise teekonda on praeguse seisuga sootuks küsimärgi all.



Kui raha pole, siis vastuseid ei saa



Arikas nentis, et kui sügisel uus taotlus tehakse ning seda ei rahuldata tekib kahetsusväärne olukord, kus paar aastat tagasi alustati uurimist selleks, et vastata paljude inimeste vastuseta jäänud küsimustele, kuid nüüd jääb osa neist vastuseta. «Kui me oleme juba sellise suure projekti ette võtnud, siis on mõtekas lahtistele küsimustele vastus leida, et anda inimestele lõplik teadmine ja hingerahu, et mis ja kuidas toimu,» rääkis ta. Samuti ei ole siis täies mahus asja ette läinud juba suur rahasumma, mis praeguseks kulutatud on.



Kui aga sügisel tehtav taotlus rahuldatakse ja lisaraha leitakse, lükkuvad tõenäoliselt tööd järgmisesse aastasse. Hangete ettevalmistamine, läbiviimine ning tööde ettevalmistused nõuavad lihtsalt niivõrd pika aja. «Kokkuvõttes on see omakorda suhteliselt suur aja- ja rahakulu.»



Uurimine oleks tegelikult pidanud saama lõpu juba selle aasta septembris, ehk järgmisel kuul. See pole erinevate asjade venimise tõttu enam võimalik. Arikase sõnul on ministeeriumi ja valitsuse poolt viivitatud mitmete asjadega. Viivitused algasid juba eelmise aasta alguses, kui Arikasele ei antud luba meeskonda moodustada ning erinevad viivitused on olnud nii rahastus- kui ka muudel teemadel.