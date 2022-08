Üürihindadega kimpus tudengid: see on košmaar!

Paidest pärit 21-aastane Rauno Uusleer otsustas eelmisel aastal astuda Tallinna ülikooli (TLÜ) ajakirjanduse erialale. Noormees tahtis leida elamispinna, mis asuks lähedal kesklinnale. «Järsku ilmus Facebooki lehele, et tuttav otsib korterikaaslast, ja siis mõtlesin, et miks mitte,» meenutas Uusleer.

Kolmetoalise korteri üüri ta korterikaaslasega võrdselt ei maksa, sest elab ainult ühes toas. Praegu on Uusleeri osa 200 eurot kuus, kuid käredamatel talvekuudel tuleb koos kommunaalkuludega välja käia 300 eurot. «Ma oletan, et mu korterikaaslane võib kuus maksta 600-700, tema käsutuses on kaks tuba.»