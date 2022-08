Vene kodanike sisenemispiirangud Eesti piiripunktidele koormust ei lisanud

Narva piiripunkti välijuhi Mark Smirnovi sõnul oli täna tavapärasest suurem tung infotelefonile, mille kaudu küsitakse tihti üle, kas ühel või teisel puhul saab üle piiri või mitte.

«Küll aga pole uute sanktsioonide tõttu pidanud piirivalvurid täna massiliselt sisenemiskeelde vormistama. Esiteks on info piirangute kohta päris hästi levinud Venemaa tava- ja sotsiaalmeedias ning viisade omanikud on uutest piirangutest teadlikud ega tule piirile nö proovima. Teiseks pole Eesti näiteks turismi eesmärgil uusi lühiajalisi viisasid ka tükk aega väljastanud, ka see avaldab siia reisivate Venemaa kodanike vähendamisele olulist mõju,» ütles Smirnov.

Neljapäevast piirab Eesti Venemaa kodanikele viisade väljastamist ning ei luba riiki sisse Vene kodanikke, kellele on Eesti väljastanud viisa ja kelle Eestisse tuleku eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et sanktsioon on vajalik, sest agressiooniga Ukraina vastu ründab Venemaa ka euroopalikke väärtusi ja vabadusi. «Seetõttu ei saa Venemaa kodanikel olla iseenesest mõistetavat vabadust nautida võimalusi, mida pakuvad need samad euroopalikud väärtused ja vabadused, mida Euroopa Liit pakub – olgu selleks puhkus, haridus või äritegevus,» selgitas Läänemets.

Minister lisas, et Venemaa kodanikele väljastatud viisadest on umbes 53 000 viisat antud turismi ja ärilistel eesmärkidel.

«Keskmiselt siseneb Eestisse päevas umbes 2500 Venemaa kodanikku, kellest ligi 1250 tulevad lühiajalise viisaga, millest omakorda pooled on Eesti poolt välja antud, ülejäänud on väljastatud teiste Schengeni riikide poolt. Seega mõningane piiratud mõju antud meetmel on, kuid reaalse sanktsiooniefekti saavutamiseks tuleks viisapiiranguid rakendada kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt,» ütles Läänemets.