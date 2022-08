Politsei pidas Venemaad Eestit okupeerima ärgitanud mehe kinni

Ta rõhutas, et Eestis viibides tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ning kes ei soovi seda teha, ei pea Eestis olema. «Eesti on vaba maa ja igaüks võib omada erinevaid vaateid, kuid selle juures on lubamatu vaenu õhutamine, vägivallale üleskutsumine või kuritegude toetamine ja õigustamine,» sõnas Toater.

Kutse Venemaale okupeerima Eestit

«Kõigile tere! Täna jänkide marionetid - Eesti valitsus - just praegu demonteerivad mälestusmärki, mis on Narva tee ääres. Mälestusmärk T-34. Sellised värdjad, mitte midagi ei karda, mitte mingisugust vastutust. Sulgesid tee ja toimetasid kohale sõjaväelasi - 20 autot ja koerad - ja demonteerivad meie mälestusmärki. Milline on meie reaktsioon? Mida me teeme, Venemaa inimesed, kuidagi peab sellele reageerima,» rääkis mees videos, mille taustal mängis Vene hümn.