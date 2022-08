Kuumalainega tuleks juua rohkem vett ja olla ettevaatlik

Riigi ilmateenistuse sünoptik ütles neljapäeva õhtupoolikul, et mõningad mudelid näitavad küll reedeks ka sadu, kuid selle võimalus on vähetõenäoline. Samas sõnas ta, et reedene ilm on väga kuum ja temperatuur ulatub 30–31 kraadini. Kuumalaine jätkub ka laupäeval, mil temperatuurid ulatuvad 28–29 kraadi juurde.