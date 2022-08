Eesti riik on kümne aastaga maha müünud ligi 40 000 hektarit maad, Eesti inimesed veelgi rohkem. Kes on aga selle maa ära ostnud? Kes rohkem metsa, kes põldu, kes hoopis väikejärvi? Selgust annab andmebaas maad.ee, mida ettevõtja ja analüütik Aarne Kask on pidanud juba 2013. aastast.