Luubi all ⟩ Martin Tishler: igasugune metsamaterjal saab oma väärtust ainult kasvatada

Arvan, et omanikust olenemata on maasse investeerimise üks peamine põhjus, et maa ja metsa hinnad on üldiselt tõusnud, mis kaitseb – praegusel ajal küll väikeses osas – inflatsiooni eest. Jätkusuutliku metsakasvatusega, millesse oluliselt panustame, saab metsade väärtust tulevikus veel suurendada. Väga oluline tegur on seegi, et metsade kestlik majandamine on kliimapositiivne tegevus. Nii saamegi komplekti kokku: stabiilne, pikaajaline ja roheline investeering tulevikku.