GALERII ⟩ Mereväe tuukrid otsivad Narva lahest lõhkekehi

«Kuna siia on mõlema maailmasõja ajal veesatud hulganisti miine, ei saa siin ankruala avada enne selle ala puhastamist,» ütles mereväe tuukrigrupi sonarimeeskonna ülem veebel Rasmus Pruul. «Me leidsime kaks teise maailmasõja aegset sakslaste ankrumiini ja ühe torpeedo. Selle nädalaga lõppeb meie mereala kaardistamine, pärast mida tulevad miinituukrid meie avastatud kontaktidele sukelduma, et vajadusel need kahjutuks teha.»

Sonarimeeskonna tööpäevad algasid sel nädalal Toila sadamas. Kõigepealt määras sonarispetsialist programmi abil igale robotile oma vastutusala. Seejärel viidi need paadiga ettenähtud koordinaatidega aladele, et need seal veesata. Pärast kuuetunnist vahetust olid sonarid oma töö lõpetanud, misjärel said tuukrid tulemused arvutisse kuvada, huvipakkuvad objektid läbi uurida ja kirja panna.

Tuukrite sonarmeeskond kasutab merepõhjast lõhkekehade avastamiseks REMUS 100 allveesonareid, mis kuvab neile detailset pilti merepõhjast ja seal huvipakkuvatest objektidest. Üks sonar suudab kuue tunniga uurida ühe ruutkilomeetrise lõigu ning sukelduda kuni 100 meetri sügavusele. Tuukrite kogu vastutusala on 16 ruutkilomeetrit.