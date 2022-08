Siim Kallas: ma polegi praeguse peaministri kabinetis käinud

Esimesena saabunud Siim Kallas lausus, et polegi praeguse peaministri kabinetis käinud. Küsimusele, kas pole kutsutud, vastas Kallas, et ta ei ole ise ka selleks soovi avaldanud. Kallas tõdes, et ega Stenbocki majas tema ajaga võrreldes palju muutunud ole, ainult suur koosolekulaud on kusagile ära viidud.

Küsimusele, kui raskeks peab ta tänase peaministri olukorda, vastas Kallas, et keerulisemat olukorda on raske välja mõelda. «Sõda on lävepaku taga, koroona tõuseb ja muidugi elektri hind, millega praegu tegeldakse. Nüüd on veel Martin Helme ka paanikas ja tahab tuua inimesi tänavatele enne, kui valitsus on toetusmeetmed vastu võtnud.»