Kaks vangi jooksus: avavangla kinnipeetavad ei saabunud töökohast tagasi

Rain Rääk on keskmise kehaehitusega, umbes 183 sentimeetrit pikk. Tal on kiilas pea, eritunnusena on 2 armi pea piirkonnas - vasakul ja paremal oimupiirkonnas. Lisaks on Raini parema käe õlavarre piirkonnas tätoveering draakon, samuti vasakul küünarvarrel tätoveering. Töökoht on tal Kohtla-Järvel. Hommikul avavanglast lahkudes oli seljas roheline t-särk, tumedad lühikesed püksid ja tumesinised plätud.