President Kaljulaid Narvast: tanki teisaldamise järel on õhus ehmatust ja kurbust

«Narva tanki teisaldamine oli õige otsus. Peame aga aru saama, et selle tagajärjel on Narva õhus tõesti omajagu ehmatust, päris palju kurbust. Need on siirad tunded,» ütles president Kaljulaid pärast kohtumisi kohalikega.

«Õnneks olen täna kogenud, et Narva inimesed julgevad oma emotsioone välja näidata ja nendest rääkida, isegi nende üle arutada. Et ollakse valmis oma muret jagama, näitab juba, et me saame sellest murest ka üle, aga selle jaoks on vaja teha tööd. Koostööd,» rõhutas Kaljulaid.