VIDEOINTERVJUU ⟩ Katri Raik: narvakad kardavad, et nad saadetakse Eestist välja

No Narvas tõusis päike, nii nagu kogu ülejäänud Eestis on ilus ilm. Inimesed jalutasid linnatänavatel, tegid oma igapäevaseid tegemisi. Eks esimesed raskemad päevad, esimene šokk, mis sel nädalal inimestel ju oli – mina mõistan seda, et see oli – hakkab üle minema. Nüüd on väga oluline, mis saab edasi. Seda küsib kogu Narva. Kas peatume? Neid punamonumente [enam] ei ole. Kas nüüd on kõik? Või mis on Eesti riigil mõtteis Narva suunal. Me peame taastama usalduse. Eesti riigi ja Narva vahel. Narva ja ülejäänud Eesti rahva vahel. Peame leidma ühisosa rohkem kui oleme varem igapäevasel mõelnud. Sest Eesti on meile üks – seesama armas vaba Eesti. Jah, minevikku suhtumised on meil erinevad, aga tulevik on meil ju üks.