VIDEOINTERVJUU ⟩ Tiit Pruuli: Eesti on ilus, rõõmus ja väga hea riik

Pruuli rääkis videointervjuus Postimehele, et võib-olla me tõesti hakkasime iseseisvust liiga iseenesest mõistetavana võtma, sest kõik tundus liiga normaalne ja väga ilus. «Ma iial ei osanud aimata, et minu silmad peavad veel nägema suurt sõda Euroopas. Ma ju mäletan, kuidas iseseisvus välja kuulutati. Noore mehena töötasin toona välisministeeriumis, meie uste taga seisid automaatidega mehed. Ma tõesti arvasin, et automaatidega mehed on nüüd minevik, aga paraku tuli oma arvamust korrigeerida.»

Rääkides sel nädalal Narvas toimunust, sõnas Pruuli, et seda episoodi ei tohiks mõelda suuremaks, kui ta on. Ta lausus, et see, et Eestis on käputäis inimesi, kes toetab Venemaa presidendi Vladimir Putini sõda, on ju teada. «Ka see, et Eestis on liiga palju inimesi, kes ei räägi eesti keelt ning ei tunne Eesti kultuuri, ka see on teada, aga võib-olla see Narva oli üks äratuskell, et me võtaksime selle teema nüüd päris tõsiselt käsile,» lisas Pruuli.