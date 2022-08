Rodman plaanib vangistatud Grineri abistamiseks Venemaa reisi

Rodmani sõnul loodab ta sel nädalal lennata Venemaale, et aidata korvpallisuperstaari Grinerit, kellele Moskva kohus mõistis selle kuu alguses narkosüüdistusega üheksa aastat vangistust.

«On avalik teave, et administratsioon on teinud venelastele olulise pakkumise ja kõik muu peale edasiste läbirääkimiste pidamiseks loodud kanali muudab asja tõenäoliselt keerulisemaks ja takistab vabastamispüüdlusi,» kommenteeris uudisteagentuurile AFP Rodmani algatust USA presidendi Joe Bideni administratsiooni kõrge ametnik.

Griner on end süüdi tunnistanud, kuid on öelnud, et ei kavatsenud keelatud ainet Venemaal kasutada.