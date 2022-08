Ukraina riigilippu rüvetanud mees peab üldkasulikku tööd tegema

Süüdistuse järgi rüvetas Hänninen 16. augustil Ukraina riigilippu, astudes selle peale ja pühkides sellel jalgu. Kohtu hinnangul leidis mehe süü lipu rüvetamises täielikku tõendamist, sest tõendina esitatud videos on tegu selgelt näha ja ka kuulda, et ta käsitleb seda kui Ukraina sümbolit.

Mees kinnitas samuti, et tunneb rahuldust kui tema jalge all on «nende» inimeste lipp.