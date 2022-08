VIDEO JA BLOGI ⟩ Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: peame riigi poolt looma vajaduse eesti keelt kasutada

Pressikonverentsil põhifookus oli üleminekust eesti õppekeelele. Kui enne olid kokkulepped gümnaasiumitega, siis nüüd on koalitsioon kokku leppinud, et üleminek toimub ka lasteaedades, põhikoolides ning ka kutsekoolides. «Meie keelekümbluse programm on juba praegu meie oma sisemiste vajaduste järgi arenenud, aga nüüd peame hilise keelekümbluse meetodit arendama,» sõnas Lukas.