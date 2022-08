Täpselt kuus kuud tagasi alustas Venemaa sõda, et Ukrainat hävitada. Selle ajaga on ukrainlased tõestanud kogu maailmale, et nad armastavad oma maad. Ja samas on see sõda tõestanud, et üksi jäädes ei saa keegi võita. Ukrainal on meid vaja!