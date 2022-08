Kolonelleitnant Ranno Raudsik asub juhtima Scoutspataljoni

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo tänas kolonelleitnant Eero Aijat teenistuse eest, ja selle eest, et ta on viinud Scoutspataljoni kõrgesse lahinguvalmidusse.

«See on meeletu saavutus, mis nõudis ohverdusi ja pingutusi ja see on kahtlemata meeskonna töö. Ma usun, et meeskond toetab ka uut ülemat. Ülesanded, mis teid ees ootavad, lähevad iga päevaga raskemaks ja lahinguvalmiduse hoidmine jääb teie põhitööks,« ütles Merilo.