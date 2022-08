PERSOON ⟩ Jüri Saska: Laevatõrjeraketid koos meremiinidega loovad strateegilise heidutuse

Riik. Kavatseme riigikantselei eestvedamisel korraldada huvigruppide ümarlaua, et sõnastada erinevate riigiasutuste, teadusasutuste ja erasektori merealased huvid. Täna on meil näiteks ebaselge, kes vastutab merekaablite kaitsmise eest ja kas sellel asutusel selleks ka vahendid on. Põhimõtteliselt peaks teenusepakkkuja vastutama, aga kui telekommunikatsioonifirma ütleb, et nüüd on kaabel katki ja parandada ei saa, sest mingi koht merest on mineeritud või seal seisab võõras hall laev. Sellised läbi rääkimata ja planeerimata lünki on kindlasti omajagu, aga viimane aeg on selle tööga peale hakata.