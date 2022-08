Kallas välisluure ebalusest sõja eel: ainult Putin sai olla 100 protsenti kindel

Mitu allikat on Postimehele kinnitanud, et VLA andis veel loetud päevad enne 24. veebruarit valitsusele eelhinnanguks, et Venemaa täiemahulise rünnaku tõenäosus Ukrainasse on pigem 50-50. Samamoodi tekitas frustratsiooni VLA käitumine eelmise suve Valgevene hübriidrünnakute ajal.