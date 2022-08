MERESÕDA ⟩ Meresõja tulevik: mehitamata alused või drooniparved?

Tase 4: täisautonoomne laev, mis ise on võimeline otsuseid langetama ja tegevusi määrama.

Ameerika Ühendriikide merevägi on oma autonoomsustasemete tõlgendamisel jäänud väga lihtsakoeliseks – manuaalne, poolautonoomne või täisautonoomne alus. Esimesel juhul on inimene vahetult või peaaegu vahetult tegev laeva juhtimise ja otsuste langetamisel.

Teisel puhul on mõned laeva tegevused täiesti autonoomsed ja operaator sekkub, kui selleks on vajadus või seda näevad ette protseduurireeglid. Teisisõnu, lihtsamate juhtimisotsuste langetamine on delegeeritud masinale. Kolmandal juhul langetab sõiduk lähtekohast sihtkohta liikudes kõik otsused ise. Oludest tingituna rakendatakse praegu neid tasemeid omavahel kombinatsioonis.