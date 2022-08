Reinsalu nimetas FSB väiteid Dugina tapja Eestisse tulekust provokatsiooniks

«Miks Eesti koges alates Pronksiööst suurimaid küberrünnakuid? Miks Venemaa endine president kaks nädalat tagasi ütles, et see on nende tegematajätmine, et Eesti on veel vaba riik?» küsis Reinsalu, lisades, et usub, et kõik need sündmused ja erinevad aktsioonid asetuvad laiemasse konteksti, milleks on avaldada nii Eestile ja mitmetele teistele riikidele, kelle toetus Ukrainale on olnud ühemõtteline erinevate meetoditega, survet.