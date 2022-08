TUGEV ARMEE ⟩ Poola kasvatab end taas kiiresti sõjaliseks suurjõuks Euroopas

Õhukaitse valdkonnas on käigus mitu projekti. Asendamaks Nõukogude Liidu aegseid SA-3, SA-6 ja SA-8 süsteeme, arendatakse keskmaaõhutõrje raketisüsteemi Narew, kus Ühendkuningriigi CAMM-raketisüsteem integreeritakse Poolas arendatud sensor- ja juhtimisvõrku. Hinnanguline maksumus on 13 miljardit eurot. Lühimaa õhutõrje osas arendatakse projekti koodnimega Pilica, kus 23 mm suurtükid ja Piorun-lühimaaraketid on samal alusvankril. Maksumus on umbes 169 miljonit eurot.

Kodumaine tööstus jätab raha koju

Välistehnoloogia kodustamise ehk poloniseerimise näiteks on ka ratassoomukid Rosomak ehk Soome soomukid Patria, mida toodetakse Poolas 2005. aastast. Hanke kogumaksumust hinnatakse 1,5 miljardi euroni. Poola on välja arendanud endale vajalikke platvorme – evakueerimis- ja remondisoomuk, samuti miinipilduja versioon. Kokku on toodetud umbes 900 soomukit (sh 40 on ka eksporditud Araabia Ühendemiraatidesse).

Kuid Poolas vajab väljavahetamist veel ligi 1000 Nõukogude Liidu päritolu jalaväe lahingsoomukit. Poola arendab selle lünga täitmiseks jalaväe lahingmasinat Borsuk. Eesmärk on tagada kõrge ballistiline kaitse isevalmistatud lõhkekehade, miinide ja granaadiheitjatule vastu, tagades samal ajal ujuvuse.

Masin peab olema kergesti ümberpaigutatav nii mere- kui õhutranspordiga. Tegemist on peaaegu ainult Poola ettevõtete toodanguga, ainult pearelvaks on valitud Bushmaster II (USA). Katseeksemplarid on valmis. Iseküsimus, kas drastiliselt muutunud julgeolekukeskkonnas suudetakse piisavalt kiiresti masstootmist alustada.

Poola 5. suurtükiväebrigaadi 155 mm iseliikuvad haubitsad AHS Krab õppusel Dynamic Front 22 Grafenwoehri polügoonil Saksamaal. Foto: Markus Rauchenberger/Us Army/ZUMAPRESS/Scanpix